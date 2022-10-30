عضو مبادرة «ابدأ»: «حياة كريمة» دعمتنا بقاعدة بيانات لمعاينة 3 آلاف مصنع

أشادت الدكتورة سارة مصطفى، عضو مبادرة «ابدأ»، بدور القطاع الخاص المصري في توطين الصناعات، رغم التحديات المحلية والدولية، موضحة أن القطاع الخاص مستمر، ويتعاون باستمرار مع المبادرة، كما أنه فور إطلاق المبادرة وبدء الـ64 شراكة، بالتعاون مع القطاع الخاص، استطاع القطاع، توفير شركاء أجانب، «من لديه شريك أجنبي تم دعوته لمصر لتأسيس مصنعه في مصر، لذلك فالقطاع الخاص شريك إستراتيجي لمبادرة ابدأ».

نتعاون مع القطاع الخاص باستمرار

أضافت عضو مبادرة «ابدأ»، خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة بها فريق رصد ميداني، ساعد مبادرة «ابدأ»، في عمل معاينات لأكثر من 3 آلاف مصنع كمرحلة أولى، ونستهدف تغطية جميع المحافظات الفترة المقبلة، كما أن هناك ميزة تنافسية لكل محافظة، وخطة لها في القطاع الصناعي، «بدأنا في المنوفية كتجربة، وسيتم تغطية كل المحافظات بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة».

وتابعت: أن فريق الرصد الميداني وفر قاعدة بيانات من الفئات المستهدفة والأكثر احتياجا على مستوى المحافظات لتدريبهم ورفع كفاءتهم المهنية، ليكون لهم المهارات المناسبة لتوظيفهم في المصناع بالشراكة مع شركة ابدأ، حيث أن هناك مصانع قائمة بالفعل ولديهم احتياج للعمالة المدربة بالمواصافت العالمية، «لدينا خطة تدريبية في جميع المحافظات».

تدريب العمالة في سوهاج

وعن تدريبهم للعمالة في سوهاج، أشارت إلى أن التدريب كان عبارة عن كورس تدريبي مكثف لمدة 3 أسابيع على عدة حرف، «عشان كل عامل بعد الفترة التدريبية يقدر يفتح مشروعة بنفسه، كما سيتم تدريب العمال على الآلات في المصانع، وكل عامل سيخرج من الفترة التدريبية لديه المصنع الخاص به».