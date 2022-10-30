رئيس «رجال الأعمال المصريين الأفارقة» لبرنامج المشهد: مصر نجحت في امتصاص صدمة الأزمة العالمية

قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الأزمة الروسية- الأوكرانية، صعبة على العالم أجمع، وأدت لوجود عالم جديد، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة أدت لارتفاع سعر طن القمح بمعدل 120 دولارا، و100 دولار زيادة على برميل البترول، ما يعني أن هناك عبئًا إضافيًا بقيمة تصل لـ24 مليار دولار على مصر.

هناك بعض الحكومات لديها ورث اقتصادي صعب للغاية

وأضاف «الشرقاوي»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أن الحكومات الذكية هي التي تستطيع أن تتحول سريعا لمواجهة هذا الطوفان في العالم، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحكومات لديها ورث اقتصادي صعب للغاية.

وأوضح أن مصر نجحت في امتصاص صدمة الأزمة الروسية- الأوكرانية، من خلال إطلاق قرار الاعتماد المستندي في بداية الأزمة، رغم كل المشكلات التي حدثت، والهدف منه الحفاظ على الاحتياطي النقدي.

الدولة دعت لمؤتمر اقتصادي عالمي لشرح أسباب الأزمة

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الدولة المصرية قامت بالدعوة لمؤتمر اقتصادي عالمي، لشرح أسباب الأزمة، وكيفية مواجهتها بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.