«إيفا فارما»: فرص الاستثمار في مصر كثيرة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية

قال رياض أرمانيوس الرئيس التنفيذي لشركة إيفا فارما للأدوية، إنّ توقيت المؤتمر الاقتصادي مميز جدا، حيث يمر العالم بأزمة اقتصادية، كما أن خارطة الصناعة -مثل الأدوية- تتغير، موضحا: «هذا التوقيت فيه فرص كثيرة، مثل تصنيع المستحضرات التي تحتاجها أوروبا، وهناك مستثمرون يسعون لدخول السوق المصري لتعميق الصناعة المحلية عالية التكنولوجيا».

احتياجات المستثمرون

وأضاف أرمانيوس، خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «يجب أن نحسم ما يحتاجه هؤلاء المستثمرون، لأنهم سيقومون بتوطين الصناعة، وهو ما يساعد في تعميق الصناعة للتصدير، حيث يحتاج المستثمرون مجموعة طلبات مختلفة، مثل: مرونة في الأسعار التعاقدية مع الدولة، في حالة أن التعاقد بالجنيه المصري، وكود شراء يضمن الحد الأدنى في المنتجات التي يصنعوها، وإلا لن يقوموا بعمل صناعة فيها قيمة مضافة عالية، وتسهيلات للحصول على قطع أراضي، وسرعة إصدار التراخيص، وسياسة الشباك الواحد، وموافقات من وزارات مختلفة».

الاستفادة من التجربة الصينية

تابع الرئيس التنفيذي لشركة إيفا فارما، أن هناك فرصا كبيرة جدا حاليا حتى نستفيد من التجربة الصينية، مشيرًا إلى أن الصين تصنع بأكثر من 4 تريليونات، بما يفوق الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن فيتنام تقدم منتجا صناعيا بـ400 مليار دولار، وفيها سامسونج التي تنتج هناك بـ73 مليار دولار.

أكد أرمانيوس، أن ما ساعد على تحقيق النقلة النوعية في الصين هو الوزارة العليا، إذ أنها أعلى من مجموعة وزارات يمكنها التنسيق وتوفير احتياجات المستثمرين وتضع خطط وخارطة ومحددات أداء وتتابع تذليل العقبات، وعمل تقرير شهري لتقدم الصناعة، وتقدم المستثمرين الجادين.