وزير الخارجية عن مزاعم تعليق دول مشاركتها بقمة المناخ: «ثرثرة غير إيجابية»

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك اهتماما كبيرا بحضور مؤتمر المناخ الذي ينطلق الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ، ما يتيح فرصة ليس فقط لإعلان الدول عن التزامها وطموحها وإنما أيضا التشاور فيما بينها لذات الغرض.

ولفت وزير الخارجية، في لقاء مع قناة سكاي نيوز، إلى أن عددا كبيرا من الدول المتقدمة أكدت حضورها مؤتمر المناخ، كما نفى الوزير صحة اعتذار بعض الدول عن حضور المؤتمر ضد ما يقولون إنه انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر قائلا: «هذا ليس بصحيح، ولم يعلق أي طرف الحضور في المؤتمر لأي اعتبارات غير مرتبطة بالتزامات تمنع المشاركة، ونحن على مقربة من انعقاد المؤتمر وسوف يشهد الجميع مدى الاهتمام الذي يوليه قادة العالم لهذا المؤتمر، ومدى الراحة بأن يتواجدوا في مصر، وبالتالي ليس هناك ارتباط».

محاولات توظيف إعلامي

وقال وزير الخارجية إن هناك من يحاول توظيف ذلك إعلاميا، ويضفي أجواء غير إيجابية إزاء المؤتمر واستضافة مصر له، مضيفا: «الحقيقة هذه ثرثرة، وهذه المحاولات لخدمة مصالح ليس لها أي ارتباطات بقضية تغير المناخ».

وتابع «شكري»: «الحقيقة إذا كنا صادقين في الاهتمام بهذا الكوكب، يجب أن يحصن المؤتمر من محاولات الاستغلال، وهو استغلال إذا نجح سيصيب قضية وجودية مرتبطة بالأجيال القادمة».

وأضاف: «ولكن هي في الحقيقة أتصور أن هناك وعيا كاملا بأهمية هذا المؤتمر، وأهمية أن يكون نقطة أخرى في سبيل الاجتماعات المتتالية التي تضع أطرا واقعية لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة».