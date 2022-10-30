وزير الخارجية: يجب «تحصين» مؤتمر شرم الشيخ في مواجهة الخلافات الدولية

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، إن قضية المناخ قضية وجودية، مرتبطة بمستقبل الكوكب والأجيال القادمة، وليس هناك مجالا لإضاعة الوقت في التعامل الفعال مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ.

وتستضيف مصر الشهر المقبل مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، الذي يأتي في وقت بالغ الخطورة، في ظل ما يشهده العالم من تأثيرات جراء التغيرات المناخية.

تحذير من تأثير التغيرات المناخية

أضاف وزير الخارجية، في لقاء مع قناة «سكاي نيوز»: «إذا ما فقدنا قوة الدفاع التي تولدت في مؤتمر باريس، ثم في قمة جلاسكو بشأن المناخ، فإن هذا سيؤدي إلى تراجع ربما لا نستطيع أن نتجاوزه أو ندركه، وسوف نجد انزلاق متسارع يؤدي إلى مزيد من التأثير المباشر على أرواح المواطنين، ومناخ أكثر اضطرابا».

وتابع شكري: «وتأثير ذلك كما شاهدنا في باكستان من سيول وتأثر عشرات الملايين من المواطنين، من فقدوا أرواحهم ومن هجروا من منازلهم، وما رأينا من ارتفاع للحرارة في أوروبا، وأثر ذلك على حياة المواطنين».

الخلافات الدولية ومؤتمر المناخ

وقال الوزير بشأن الخلافات الدولية: «دائما هناك خشية ألا يدرك كافة الأطراف خطورة أن يتم استيراد هذا المناخ وهذا الاستقطاب والتشاحن إلى نطاق مؤتمر تغير المناخ، لذلك ندعو إلى تحصين المؤتمر، لأننا نتعامل مع قضية وجودية».

وأضاف وزير الخارجية: «الأزمات السياسية تأتي ويتم التعامل معها، ونرجو الاعتماد على الوسائل السلمية للانتهاء منها، إنما تدهور المناخ هو أمر قد لا نستطيع أن نرجع فيه الساعات للوراء إذا لم نستمر في قوة الدفاع للتعامل معها سواء خفض الانبعاثات أو التكيف أو التمويل أو معالجة الخسائر الناتجة عن هذه التغيرات».