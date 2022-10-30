رئيس «تسويق السياحة»: مؤتمر المناخ فرصة ترويجية لزيارة الأقصر وأسوان

دعا محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، لضرورة استغلال انعقاد مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، في الترويج للرحلات السياحية المشتركة، التي تجمع بين منتج السياحة الترفيهية والشاطئية بشرم الشيخ والثقافية والأثرية بالأقصر وأسوان.

تنظيم برامج سياحية لضيوف مؤتمر المناخ إلى الأقصر

أضاف فى تصريحات للصحفيين اليوم، أن مؤتمر المناخ يمثل فرصة ذهبية للقطاع السياحي، لنقل خبرة مهمة للمشاركين في المؤتمر، حول إمكانية أن يحصل على متعة الاستمتاع برياضة الغطس بشرم الشيخ، جنبا إلى جنب مع التعرف على الحضارة المصرية القديمة في مدينة الأقصر، من خلال تنظيم برنامج سياحي مشترك يشمل الوجهتين.

ولفت «عثمان»، إلى ضرورة ترويج صناع القرار السياحي للرحلات المشتركة، مستخدمين قناع الملك توت عنخ آمون فى مئوية اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي، التي تحل يوم 4 نوفمبر المقبل، وتتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، مشيرا إلى أن الترويج لزيارة الأقصر خلال المؤتمر، يصنع حالة من التشويق لدى المشاركين في قمة المناخ، ويمنحهم فرصة لاكتساب تجربة سياحية ساحرة.

موسم الشتاء الحالي الأفضل منذ 3 سنوات

وفى سياق متصل، أكدت لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الموسم السياحي الشتوي، الأعلى منذ 3 سنوات من حيث أعداد السياح الوافدين إلى الأقصر وأسوان، مؤكدة أن مصر تحظي بشتاء دافئ.

وتوقعت لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن تكون الأقصر وأسوان درة المدن السياحية المصرية، خلال فصل الشتاء الجارى خاصة بعد زيادة رحلات الطيران الداخلي، من كل من شرم الشيخ والغردقة والقاهرة إلى الأقصر.

وأشارت اللجنة، إلى أنها تقوم حاليا بالترويج والتسويق في العديد من الدول الأوربية، لجذب السياح لقضاء موسم رأس السنة في مصر، موضحة أن الأقصر تشهد حاليا العديد من المناسبات، كاحتفالية مرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، التي تحل يوم 4 نوفمبر المقبل، فضلا عن مرور 200 عاما على علم المصريات.