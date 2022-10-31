أستاذ أسواق الطاقة: مصر حريصة على تطبيق سياسات الحد من انبعاثات الكربون

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ أسواق الطاقة، إن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنمية الشاملة، وبدون طاقة لا تستطيع أي دولة تحقيق تنمية شاملة أو تنمية مستدامة، موضحة أن مصر لديها ملف للتحول الطاقي حتى عام 2035 بالنسبة للطاقة المتجددة، حيث تسعى الدولة جاهدة لكي يكون لديها 42% من مزيج الطاقة المتجددة بما يمثل ركنًا أساسيًا من إجمالي الاستخدامات من القيمة الكلية للطاقة، ثم ننتقل بهذا الملف حتى عام 2061.

الدولة المصرية حريصة على سياسات الحدي من الانبعاثات

وأضافت أستاذ أسواق الطاقة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية حريصة على تطبيق سياسات الحد من انبعاثات الكربون وظاهرة الاحتباس الحراري، مع تبنيها سياسات الحياد الكربوني، تزامنًا مع تنظيم فاعليات كوب 27 على الأراضي المصرية في شهر نوفمبر المقبل، موضحة أن ملف الطاقة، ملف هام، ولكن بالنسبة للطاقة المتجددة يمثل عبورًا جديدًا ونقلة بالنسبة لمصر التي أبهرت العالم بتجربتها، سواء في ملف الطاقة الكهربائية أو الطاقة التقليدية.

السيسي يراجع ويتابع كافة الملفات

وشرحت أستاذ أسواق الطاقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يراجع ويتابع كافة الملفات، ويركز على تصنيع المكونات المحلية بالنسبة للطاقة المتجددة لتعظيم المكون المحلي وتقليل الواردات ومواصلة ما بدأناه، سواء مخرجات المؤتمر الاقتصادي، أو مبادرة «ابدأ»، حيث انتقلنا بملف الطاقة وملفات أخرى لاقتصاد المعرفة، والذي يبدأ مشواره بـ«صنع في مصر».

مصر وضعت باعتبارها أنها تحظى بميزة تفاضلية

وأوضحت أستاذ أسواق الطاقة أن مصر وضعت في اعتبارها أنها تحظى بميزة تفاضلية، وهي قدرتها على التصنيع المحلي بمختلف مراحل سلسلة القيمة المضافة لمصادر الطاقة المتجددة مع المحافظة على البيئة، حيث أصبح لدى مصر آلية ومعيار أن تكون الصناعات مواكبة لمعايير السلامة، ومصر أحرص الدول على الحفاظ على البيئة.