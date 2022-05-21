السعودية وفرنسا تبحثان تداعيات حرب «روسيا أوكرانيا» على أسواق الطاقة

شهدت الممكلة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث مهمة كان من أبرزها الاتصال الهاتفي الذي جمع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي بحث فيه المسؤولان العلاقات بين البلدين وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على أسواق الطاقة، فيما دعمت جمهورية الكونغو برازافيل، طلب الرياض استضافة معرض «إكسبو 2030».

«بن سلمان» والرئيس الفرنسي يستعرضان العلاقات بين الرياض وباريس

وتلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيا، من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واستعرض الجانبان، العلاقات بين الرياض وباريس، التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما بحث المسؤولان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار، وهنأ ولي العهد السعودي، لـ«ماكرون» بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

من جانبها، قال الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إن الاتصال الهاتفي بين ماكرون ومحمد بن سلمان، بحث تداعيات «الحرب الروسية الأوكرانية» على أسواق الطاقة.

وشدد ماكرون خلال الاتصال، على ضرورة مواصلة الجهود للحد من التوترات في المنطقة في سياق متابعة نتائج «مؤتمر بغداد 2021»، كما بحث المسؤولان، أوضاع لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ولي العهد السعودي و«ماكرون» يؤكدان الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات لتعافي لبنان

وأكد بن سلمان والرئيس الفرنسي، مجددًا على الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي لبنان، كما جددا تأكيد رغبتهما في مواصلة التنسيق لدعم الشعب اللبناني.

بدوره، قال وزير التعاون الدولي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو برازافيل، دنيس كريستال، إن بلاده تدعم الطلب السعودي، استضافة معرض «إكسبو 2030» في مدينة الرياض، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وجاء إعلان جمهورية الكونغو برازافيل، في مؤتمر صحفي، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي السعودي، أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نجيسو.

أمنيا، ألقت السلطات الأمنية بمنطقة جازان الواقعة جنوب غربي السعودية، على مواطن بحوزته 129 كيلو جرامًا من نبات «القات» المخدر بمحافظة العارضة.