 رئيس جامعة حلوان: البحث العلمي ركيزة أساسية لتأهيل الكوادر لسوق العمل

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية بكلية الآداب لمتابعة سير العملية التعليمية بالكلية، واستمع إلى رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وتعرف على اقتراحاتهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة التعليمية.

جامعة حلوان

وشملت الجولة تفقد جميع معامل الكلية وشدد على تطويرها، وحث على ضرورة صيانة «اللاندسكيب»، وخلال زيارته قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات الدراسة.

وخلال اجتماعه برؤساء الأقسام أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تضم تخصصات فريدة فهي جامعة تكنولوجية وفنية ونوعية، مبينا أهمية إعادة الهيكلة الأكاديمية بما يتماشى ويتناسب مع الرؤية الجديدة وهيكلة أصول الجامعة، موضحا أهمية البحث العلمي لتخريج طالب متميز يستطيع أن ينافس في سوق العمل من أجل رفعة شأن الجامعة.

التعليم العالي

كما قام رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية لكلية التجارة وإدارة الأعمال وكان في استقباله الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وخلال الزيارة أوصى بعقد جلسات لمناقشة وتطوير اللوائح وتنفيذ برامج خاصة تتناسب مع احتياجات المجتمع، ليكون هناك تطوير فعلى، بإمكانات مادية مناسبة، وأداء حقيقي بشكل مناسب لتحقيق جودة التعليم والحفاظ على التميز والتفرد لخريجي الكلية، وأوضح رئيس الجامعة أن توفير بيئة تعليمية ملائمة وتطوير العملية التعليمية له انعكاس على دقة ومستوى وانضباط الطلاب.

وفى ذات السياق تفقد كلية الخدمة الاجتماعية وكان في استقباله الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، والدكتور وجدي بركات وكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأكد ضرورة بناء الثقة بين إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، موضحا أن العنصر البشرى هو محل الاهتمام الأساسي للوصول لجودة التعليم، مؤكدا أن الطلاب هم المستقبل وهم منتج الجامعة، وأوصى بتدشين برنامج بشراكة دولية.

وأوضح أن جامعة حلوان تسعى لاتخاذ خطوات سريعة وواضحة في منظومة التحول الرقمي، لتتماشى مع نظام الدراسة الحديث، مشيرا إلى أن إمكانات الجامعة كبيرة لذا نحتاج للتنظيم والاهتمام ورعاية المنشآت وحسن استغلال الموارد المتاحة والتأكيد على أن تكون المقومات الأساسية للدراسة جاهزة لخدمة العملية التعليمية، كما شدد على ضرورة تطوير الاستراحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.