رئيس جامعة حلوان: مشاركتي في الجوالة أكسبتني العديد من الخبرات

التقى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالطلاب المشاركين في الملتقى الأول لطلاب مصر 2030، وشدد على أهمية النشاط الطلابي ودوره في تنمية مواهب الطلاب بما يساهم في النجاح وعرض كل شخص لمواهبه من خلال هذه الأنشطة الجامعية المثمرة.

وأكد «قنديل» أن هناك العديد من النماذج الموهوبة التي لم تعتمد على التخصص الأكاديمي، ونجحت من خلال موهبته في الدخول إلى مجالات جديدة بفضل موهبتها، مثل الطبيب يحيى الفخراني، والذي تحول لإحدى قامات التمثيل، ومحمد صلاح الذي لم يدرس الرياضة والشاعر إبراهيم ناجي على سبيل المثال وليس الحصر.

النشاط الطلابي هو أحد السبل الحقيقية في تكوين وبناء الشخصية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن النشاط الطلابي هو أحد السبل الحقيقية في تكوين وبناء شخصية الطلاب ليصبح قائدا فعالا لتكون الأنشطة الطلابية فرصة تفتح للطلاب فرصا حقيقية وفق مواهبهم وهوايتهم التي تدعمهم في تقديم إبداعات خارج الصندوق.

كما تحدث رئيس الجامعة عن تجربته الشخصية في الاشتراك في الجوالة عندما كان طالباً والتي أكسبته العديد من الخبرات والمهارات المختلفة من خلال الاحتكاك بالآخرين وملء وقت الفراغ بما ينفع ويفيد في خدمة المجتمع المحيط.

المراكز الأولى في كل التخصصات

كما أكد على توجه الجامعة للحصول على المراكز الأولى في كل التخصصات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والابتكارات محلياً وعالمياً في ظل دعم كامل من الجامعة للطلاب ووجَّه كلامه للطلاب قائلا: «جميع طلباتكم مجابة».

ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، أن هذا الملتقى يهدف في الأساس لتعريف الطلاب بالأنشطة وأهميتها، وتطوير الأنشطة بين الواقع والمأمول، وكيفية زيادة الأنشطة، وشروط المشاركة، بجانب إشراك الطلاب في عمل مقترحات وخطة للأنشطة وعرضها، بالإضافة إلى تعريفهم بنماذج المحاكاة المتعددة وكيفية المشاركة بها.

كما أشار راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أن الأنشطة الطلابية هي كل الأنشطة التي يمارسها الطلاب والتي تشمل نشاط الأسر الطلابية، النشاط الرياضي، النشاط الثقافي والإعلامي، النشاط الفني، نشـاط الجوالة والخدمة العامة، النشاط الاجتماعي والرحلات، النشاط العلمي والتكنولوجي.

أهداف الاتحادات الطلابية

وأوضح الطالب علي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، أن أهداف الاتحادات الطلابية هي العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية، بجانب تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وصقل مواهب الطلاب، وتنمية قدراتهم ومهارتهم وتوظيفهم، وتمثيل الطلاب في الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وتوثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين، وتنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية، وتيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آراءهم بحرية تجاه القضايا المختلفة، وتدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه، وتشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادي المتخصصة لتنمية المهارات، وتنظيم كل الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج، ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

ويذكر أن الملتقى يتضمَّن عددا من المحاضرات وهي: الأنشطة الطلابية وأهميتها في بناء القيادات الطلابية، وتطوير الأنشطة الطلابية وشروط المشاركة في الأنشطة الطلابية، ونماذج المحاكاة بالجامعة واللجان المختصة والقيادة والميثاق.