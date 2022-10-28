جامعة حلوان: بدء التقدم لدورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال في مجال الأثاث

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في: حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري (HUTI-EF) المُمول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) بأكاديمية البحث العلمي.

وأوضح «قنديل» أن حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث تستهدف دعم الشركات الناشئة في مجالات تصميم وإنتاج الأثاث المصري ومكملات التصميم الداخلي التي تعكس هويتها لدعم الصناعات التقليدية وحمايتها من الانقراض ، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في طرق التصنيع والمواد الجديدة المستخدمة في إثراء تصاميم ومنتجات الاثاث وتأكيد الهوية المصرية. وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن احتضان رواد الأعمال يمثل تطورًا في دور الجامعة من مجرد إنتاج خريج ينافس في سوق العمل إلى إنتاج صاحب عمل حر.

حاضنة جامعة حلوان

وتُعلن حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري (HUTI-EF) عن فتح باب التقدم للاحتضان للشباب من طلاب الجامعة وخريجيها، وكذلك من رواد الأعمال والشركات الناشئة بقطاع الفنون التطبيقية، ممن لديهم أفكار مُبتكرة أو نماذج أولية لمشروعات ريادية قادرة علي المُنافسة في السوق المصري.

وتقدم الحاضنة (HUTI-EF) خدمات الاحتضان تحت شعار "الأثاث المصري الهوية" لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتحقيق الاهداف التالية وهى ، احتضان الشركات التي تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية من خلال ابتكارات هذه الشركات في مجال الأثاث المعاصر ذي الطابع التراثي ، بشرط أن يكون لها جدوى اقتصادية واجتماعية، تحفيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب والخريجين والحرفيين والهواة في مجال الحرف التقليدية للأثاث، خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معارفهم العلمية في إقامة مشاريع ابتكارية متخصصة في صناعة الأثاث، توفير كافة الأدوات والتقنيات ، وجميع أنواع الدعم الفني والمادي ، وتطوير القدرات الإدارية والابتكارية للشركات الناشئة في مجال صناعة الأثاث للنمو والاستقرار والنجاح، تذليل المعوقات والمشكلات التي تواجه الشركات الناشئة بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات الحكومية أو الخاصة، الاتصال بالخبراء والدارسين لإجراء البحوث اللازمة على الحرف اليدوية في مجال الأثاث، التواصل مع المراكز الشبابية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في خلق كوادر مدربة ومؤهلة في هذه المهن، ربط المشاريع المحتضنة داخل الحاضنة ببعضها البعض للاستفادة من خبراتهم والتغلب على نقاط ضعفها مع تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية من أجل تنمية الموارد البشرية وحل مشكلة البطالة، ربط الحاضنة بمدينة الأثاث بدمياط من خلال الاستعانة بمستشارين متخصصين من مدينة الأثاث بدمياط ، وتنفيذ قطع أثاث يصعب تنفيذها بالحاضنة ، بالإضافة إلى إمكانية صنع الأثاث.

اختبارات الجودة في العاشر من رمضان والمركز التكنولوجي للأثاث بدمياط،وعلى الراغبين في التقدم من رواد الأعمال التقدم من خلال الرابط التالي:https://forms.gle/mcDPeAZ4kQyQBCr5Aو يمكن التواصل مع الدكتورة مها الحلبي الباحث الرئيسي للمشروع ورئيس قسم التصميم الداخلي والاثاث سابقا كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان maha_alhalaby@a-arts.helwan.edu.eg mahaelhalaby@gmail.com أو الإرسال على عنوان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ب ٥ شارع احمد زويل بالدقي محافظة الجيزة

جدير بالذكر أن دورة الاحتضان هي إطار زمني في حدود 6 شهور إلى سنة، يتم من خلالها تقديم خدمات الدعم الفني واللوجيستي عن طريق خبراء، وكذلك تقديم الدعم المالي لرواد الأعمال، فضلاً عن توفير مساحات عمل مُشتركة حيث تنظم الحاضنة لقاءات للتواصل مع المُستثمرين واصحاب الشركات المتميزة في مجال الاثاث، وتستهدف الحاضنة تخريج خمس شركات خلال دورة الاحتضان الأولى، وتقديم دعم مالي يصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة.