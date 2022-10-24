رئيس جامعة حلوان: المعهد القومي للملكية الفكرية مؤسسة علمية فريدة

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بزيارة تفقدية للمعهد القومي للملكية الفكرية وكان في استقباله الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد و الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة المستشار العلمي للمعهد ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق.

جهود جامعة حلوان

حضر اللقاء الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة و بكلية الاقتصاد المنزلى، ومحمد ناصر أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبعض من مديرى العموم، وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلي عن المعهد القومي للملكية الفكرية وجهود الجامعة في هذا المجال.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن المعهد كيان علمي كبير بما يتضمنه من مواكبة للأفكار الحديثة فهو مؤسسة علمية فريدة، ودعا إلى ضرورة تنشيط فاعليته المختلفة، وتطوير كافة أوجه النواحي العلمية والعملية به.

سوق العمل

وخلال الاجتماع تم استعراض أهمية تطوير الدراسات في مجال الملكية الفكرية فى مصر بما يتواكب مع التطورات العلمية التى يشهدها العصر، وحاجة الخريج لأن يكتسب مهارات تؤهله لسوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، ودعا رئيس الجامعة إلى أهمية عمل خطة مستقبلية وشراكات دولية من أجل تطوير المناهج العلمية ورفع شأن خريجي المعهد.

تفقد قاعات الدراسة

كما قام الدكتور رئيس الجامعة بتفقد قاعات الدراسة ومعمل مركز البحوث والدراسات الصينية، مركز استشارات الملكية الفكرية ومكتبة المعهد ووجه بضرورة دعم المكتبة بالكتب والأدوات اللازمة من أجل الباحثين.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للملكية الفكرية مؤسسة علمية، تعليمية وبحثية وتدريبية، ويباشر المعهد نشاطه على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فى مجال حماية واستغلال كافة حقوق وجوانب الملكية الفكرية المنصوص عليها فى قانون الملكية الفكرية المصري..