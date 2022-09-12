رئيس هيئة قناة السويس يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له بمقر الهيئة، على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، بحضور اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير قناة السويس، انطلاقا من أهميتها الاستراتيجية ودورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية.

وأعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، عن أهمية قناة السويس باعتبارها شريانا حيويا للعالم أجمع، مشيدا بالرؤية المصرية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس.

كما تضمّنت الزيارة جولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تابعوا من خلالها انتظام حركة الملاحة داخل القناة.

تأتى الزيارة في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كافة، وكذا المساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات الراهنة.