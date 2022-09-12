رئيس هيئة قناة السويس: القرية الأولمبية قادرة على استضافة كل البطولات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ كل المواطنين الذين أرادوا الحصول على أموالهم من شهادة القناة حصلوا عليها دون أي مشكلة.

وأضاف «ربيع»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس من أموالها ولم تحصل الهيئة على أموال من الدولة: «بنحاول منصرفش كتير في مشروعاتنا ومش بنحمل الدولة أي مبالغ أو مصروفات، وفي مشروع ستاد هيئة قناة السويس لم نحصل على أي مبالغ مالية من الدولة، والقرية الأولمبية مكسب وهتجيب فلوسها خلال سنتين أو 3 سنوات».

المصري طلب لعب مبارياته على ستاد هيئة قناة السويس

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن القرية الأولمبية قادرة على استضافة كل البطولات وستاد هيئة قناة السويس دولي والرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد به، مشيرًا إلى أنّ نادي المصري طلب اللعب عليه: «قلت لرئيس النادي معنديش مانع أدام ده في مصلحة الجماهير، ورئيس النادي طلب اللعب على الاستاد بدلا من اللعب في ستاد برج العرب».

سياحة اليخوت بقناة السويس

وتطرق الفريق أسامة ربيع، إلى سياحة اليخوت، موضحًا أن القناة لديها 3 مارينا يخوت في السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد: «نطور مارينا بورسعيد وسيكون فيها ممشى سياحي 850 مترا ومكان لليخوت بواقع 75 يختا، وسنقدم خدمات كثيرة مثل الفنادق وخدمات الصيانة والوقود والإنترنت».

وأشار، إلى أنه يتم العمل على تطوير مارينا الإسماعيلية، حيث تستوعب 12 يختا: «هنوصلها لـ65 يخت والرئيس السيسي طلب نزود العدد شوية، وبالفعل هتوصل لـ85 يخت، وهنعمل فيها كل الخدمات».