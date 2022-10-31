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طقس السويس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار والعظمى تسجل 27 مئوية

كتب:

حمدى عبد الله
10:12 ص | الإثنين 31 أكتوبر 2022
السويس - أرشيفية

السويس - أرشيفية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، أن تشهد محافظة السويس اليوم الاثنين انخفاضا في درجات الحرارة، مع توقعات بسقوط أمطار.

وسجلت أجهزة القياس الداخلية بالمحافظة عدة قراءات لطقس اليوم، إذ سجلت نسبة الرطوبة 47%، وسرعة الرياح 14 كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 27 مئوية، والصغرى 17.

طقس غائم جزئيا وفرص لسقوط أمطار

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة طقس السويس اليوم، توقعات بانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة لتصل إلى 17 مئوية خلال الليل، بينما يسود طقس غائم جزئياً، مع توافر فرص لسقوط الأمطار بنسبة حدوث 40%.

حالة البحر الأحمر معتدلة

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر خلال طقس اليوم معتدلة، بحسب بيان الهيئة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات في الطقس، من حيث انتشار سيارات كسح المياه في الميادين، وتأهب الأحياء المختلفة للتدخل في أي لحظة.

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