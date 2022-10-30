طقس السويس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة السويس، اليوم الأحد، طقساً مائل للبرودة خلال ساعات الصباح، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ من ساعات الفجر الأولى مع انتشار السحب والغيوم.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس محافظة السويس اليوم، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19، ونسبة الرطوبة 59%، وسرعة الرياح 16 كم/ساعة.

طقس السويس اليوم الأحد

فيما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد سقوط أمطار بالسويس بنسبة حدوث 30%، مع طقس غائم نسبيا وانخفاض درجة الحرارة ليلاً، حيث يكون الطقس مائل للبرودة.

وشهدت محافظة السويس سيولة مرورية خلال ساعات الصباح، بين أحياء المدينة، وكذلك بين المحافظة والمحافظات المجاورة، وانتظام ذهاب الطلاب إلى المدارس.

رفع حالة الطوارئ

وشدد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، على استمراررفع درجة الاستعداد لمجابهة أي تقلبات في الطقس، موجها بجاهزية محطات الصرف والعمل بكامل كفاءتها، وبجاهزية سيارات شفط المياه وتوزيعها في الأحياء المختلفة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، والتأكيد على تطهير بلاعات الأمطار ومخرات السيول.