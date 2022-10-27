طقس السويس.. ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة إلى 19 درجة مئوية ليلاً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجة الحرارة بمحافظة السويس ليلاً لتصل إلى 19 درجة مئوية، في الوقت الذي توقعت فيه درجة حرارة عظمى خلال النهار تصل 29 درجة مئوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان لها، إن آخر صور للأقمار الصناعية أشارت إلى أنه على الرغم من تحسن الطقس في معظم الأنحاء، فإن المحافظات شهدت أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ48 ساعة الماضية، وانخفاض فرص سقوط الأمطار وانحصارها في خفيفة الشدة وتكون بنسبة 40%، وهناك توقعات بانخفاض الحرارة ليلاً، وارتفاع نسبة الرطوبة، وتكون الشبورة المائية صباحًا.

قياسات الطقس اليوم في السويس

وجاءت قياسات أجهزة الرصد الداخلية، في طقس محافظة السويس كالآتي:

نسبة الرطوبة 83%

سرعة الرياح 8 كم/ساعة

درجة الحرارة العظمى 28

درجة الحرارة الصغرى 19

تحسن حالة البحر الأحمر في طقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تحسن حالة البحر الأحمر، وأنها ستكون بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين إلا ربع.

استمرار رفع حالة الاستعادات

ومن جانبها أعلنت محافظة السويس استمرار رفع حالة الاستعدادات لمواجهة أي تغيرات أو تقلبات تشهدها المحافظة، ووجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، باستعداد وجاهزية معدات رفع آثار الأمطار في الأحياء المختلفة، واستعداد الجهات كل فيما يخصه لأي طارئ وتغير في الطقس، مشدداً على تطهير مخرات مخرات السيول والبلاعات الخاصة بالأمطار في الشوارع.