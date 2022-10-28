طقس السويس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار وانخفاض الحرارة إلى 19 درجة ليلا

شهدت محافظة السويس، اليوم الجمعة، تحسن في حالة الطقس حيث هدأت الرياح وسطعت الشمس منذ ساعات الصباح الأولى، وسط تحذيرات من انخفاض الحرارة ليلا.

حالة الطقس اليوم في السويس

ووفقاً لأجهزة القياس الداخلية فإن طقس السويس اليوم يشهد توقعات بسقوط أمطار بنسبة 2%، فيما سجلت نسبة الرطوبة 73%، وسرعة الرياح 14 كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

فيما كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر بين متر ومتر ونصف مع حركة خفيفة إلى معتدلة، واتجاه الرياح شمالية غربية، ما يشير أن الأجواء مثالية للملاحة.

استعدادات السويس لمواجهة تقلبات الطقس

من جانبها تواصل محافظة السويس استعداداتها لمواجهة أي تقلبات تحدث في الطقس، حيث أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، جاهزية الأحياء والجهات المعنية للتدخل السريع حال حدوث أى طارئ.

وشهدت أسواق محافظة السويس انتظام حركة البيع والشراء، فضلاً عن سيولة مرورية على الطرق المختلفة بالمحافظة.