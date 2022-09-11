طقس السويس اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة ونشاط للرياح والعظمى 36 مئوية

شهدت محافظة السويس، اليوم الأحد، طقسا غائما جزئياً، مع نشاط للرياح المتوسطة والمتقطعة خلال ساعات الصباح الأولى، وانخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة.

وبحسب أجهزة القياس الداخلية بالمحافظة، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة المتوقعة فى السويس اليوم سجلت 36 درجة مئوية للعظمى، و24 للصغرى، فيما بلغت نسبة الرطوبة 72%، وسرعة الرياح 16 كم /ساعة، ونسبة سقوط الأمطار 1%.

حالة البحر الأحمر

ووفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال بيان صادر لها، من المتوقع أن تشهد السواحل الشرقية، ومنها الجزء الذي تطل عليه محافظة السويس، طقسا حارا رطبا خلال ساعات النهار، معتدلا رطبا خلال الليل، فيما ترتفع نسبة الرطوبة.

ويشهد البحر الأحمر حالة بين معتدلة ومضطربة، ويصل ارتفاع الموج فيه بين 1،5 متر إلى 2،5 متر، مع توقعات بتساقط أمطار.

سيولة مرورية

من جانبه، شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على استمرار حالة الاستعداد لأي تقلبات في طقس المحافظة، من حيث رفع كفاءة الأجهزة المختلفة في الأحياء، وجهازية الإدارات ذات الصلة مثل الكهرباء والمياه، للتدخل حال وجود أي حالات طوارئ.

فيما تشهد أحياء السويس سيولة في الحركة الداخلية والتنقل بين الأحياء المختلفة، وكذلك بين المحافظات المجاورة.