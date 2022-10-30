انخفاض أسعار الأسماك اليوم بأسواق الإسماعيلية.. 30 جنيها لكيلو «البلطي»

انخفضت أسعار بعض أنواع الأسماك في الإسماعيلية، اليوم الأحد، بشكل طفيف عن أسعار الأسبوع الماضي، وخاصة السمك البوري والسهلية الذي بدأ في الانتشار بأسواق الإسماعيلية والمحال التجارية بشكل كبير.

وشهدت أسواق الإسماعيلية انخفاض أسعار الجمبري بشكل ملحوظ في مختلف الأنواع، بقيمة تتراوح بين 15 و20 جنيها للكيلو الواحد، مع انتشار جمبري شركة الاستزراع السمكي التابعة لهيئة قناة السويس.

كيلو السمك يبدأ من 30 جنيها

وبحسب بيان رسمي للغرفة التجارية في الإسماعيلية، فإن أسعار الأسماك في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، تبدأ من 30 جنيها لكيلو البلطي، وترتفع لتصل إلى 120 جنيها في بعض الأنواع مرتفعة الأسعار مثل الدنيس والقاروص وبعض الأنواع الأخرى.

وقال محمد أدهم، تاجر أسماك، إن أسعار الأسماك شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسعار اليوم الأحد، بدأت من 30 جنيه للكيلو في السمك البلطي ووصلت إلى 35 جنيها لأفضل الأنواع والأحجام الكبيرة.

وأضاف «أدهم»، أن أنواع البوري المختلفة سجلت انخفاضا هذا الأسبوع، ووصل سعر الكيلو إلى 60 جنيها، ويصل إلى 80 جنيها في الأحجام الكبيرة.

كما سجل كيلو سمك القاورص 120 جنيها للكيلو، فيما انخفض سعر الدنيس عن المحافظات المجاورة ووصل إلى 140 جنيها للكيلو الواحد بدلاً من 160 جنيها.

بدء موسم السهلية

وبدأ موسم أسماك السهلية في الإسماعيلية خلال الأيام القليلة الماضية، مع انتشارها في أسواق المحافظة بشكل كبير، وإقبال المواطنين عليها، باعتبارها أفضل الأنواع حالياً، وسجل سعر الكيلو ما بين 80 و90 جنيها.