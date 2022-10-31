«العربية»: إغلاق محطة قطارات كييف إثر هجمات روسية

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بإغلاق محطة قطارات كييف بعد قصف روسي استهدف العاصمة صباح اليوم.

ووفقا لمسؤولين أوكرانيين، سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم، وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أنّ الهجمات الروسية استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية.

جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم بشأن أوكرانيا

ويعقد مجلس الأمن جلسة طارئة اليوم بناء على طلب روسي، لبحث الهجمات الأوكرانية على السفن الروسية على البحر الأسود، والتي على أثرها علقت روسيا مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.