قطع الكهرباء عن 17 منطقة في الإسكندرية للصيانة.. اعرف موعد عودتها

انقطعت الكهرباء عن 17 منطقة في الإسكندرية، صباح اليوم، وهو الأمر الذي يستمر حتى منتصف ظهر اليوم، وفقا لما أعلنته شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في بيان لها حول عملية الانقطاع اليوم.

وبحسب بيان شركة كهرباء الإسكندرية، فإن انقطاع التيار الكهربائي اليوم في 17 منطقة على مستوى الإسكندرية جاء نتيجة لأعمال الصيانة، على أن يكون في الفترة من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

أماكن انقطاع الكهرباء شرق ووسط الإسكندرية

وانقطعت الكهرباء في شرق الإسكندرية في «أبو قير: طوسون، وعزبة الرحالة، والمندرة: النبوي المهندس، وسابا باشا: طلبية جليم، والمحروسة».

فيما تمثل انقطاع الكهرباء وسط الإسكندرية في مناطق «الإبراهيمية: شارع جليل البنداري، وكليوباترا، وشارع بورسعيد، وبنك القاهرة».

انقطاع الكهرباء غرب الإسكندرية

وقُطعتالخدمة أيضًا في مناطق غرب الإسكندرية انقطاع الكهرباء بـ10 مناطق رئيسية هي «القباري: مساكن القباري، والدخيلة: بجوار محطة مياة الدخيلة، والعامرية: كواليكس، والرحمة، وأبو زجراب، والنيل للأدوية، ومرغم: حسنين بركات، وبرج العرب: الوحدة الصحية الدكتور الشيخ، والحمام: عمرو باعيو، والحمام».