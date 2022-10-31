15 جنسية أوروبية تحتفل بالهالوين في الغردقة.. «أزياء مرعبة وحلوى جماجم»

بدأت الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينة الغردقة احتفالات الهالوين، تزامنًا مع اليوم العالمي له اليوم، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، إذ احتفل ما يقرب من 15 جنسية أجنبية بالهالوين، مرتدين ملابس تنكرية ووضع أدوات ميكاج مخيفة، وامتدت الإحتفالات إلى أنواع أكلات بأشكال مرعبة.

فنادق الغردقة تحتفل بالهالوين

وتعليقًا على الحفلات، قال حسني شوقي مسؤول بأحد الفنادق السياحية في الغردقة، إن الفنادق تحتفل بالهالوين في الغردقة بإعداد الديكور المرعب في أجواء تناسب الهالوين، لافتًا في تصريحات لـ «الوطن» أن احتفالات الهالوين تشمل المأكولات، ويبدع الشيفات بالفنادق في صنع المأكولات على هئية أشكال مرعبة وحلوى على شكل هياكل عظمية وجماجم.

15 جنسية تحتفل بالهالوين في الغردقة

ومن جانبه، أشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية في الغردقة، إلى أن الهالوين احتفال أوروبي يكون في ليلة 31 أكتوبر من كل عام، تزامنًا مع عشية العيد المسيحي الغربي والذي يطلق عليه «عيد جميع القديسين».

وأوضح «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن» أن حوالي 15 جنسية أجنبية تحتفل بالهالوين في فنادق الغردقة، يظهر فيها السائحون بإطلالات مختلفة مقتبسة من العادات الأوروبية، لافتًا إلى أن هذه الاحتفالات يوثقها السياح، وينقلوها إلى بلادهم عبر وسائل الميديا، وتعتبر وسيلة للتسويق السياحي في الغردقة.