مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين من أوروبا اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم الاثنين، 90 رحلة منتظمة وشارتر، قادمة من مطارات أوروبا وتقل على متنها آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات البحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

84 رحلة تصل مطار الغردقة

وذكر مصدر ملاحي لـ«الوطن»، أن حركة تشغيل رحلات الوصول بمطاري الغردقة ومرسى علم واصلت ارتفاعها، ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم 84 رحلة، ومطار مرسى علم 6 رحلات، من مختلف المطارات، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

ارتفاع معدلات وصول السائحين

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن حركة وصول رحلات الطيران السياحية تشهد ارتفاعا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدلات الوصول خلال الأسابيع المقبلة من 15 جنسية أجنبية، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية لأعلى مستوى.