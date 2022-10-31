بالأسماء.. القوى العاملة تُعلن عن صرف مستحقات عمال مصريين غادروا الأردن

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، استكمال ما تم تحويله مسبقا، للقائمة رقم 100 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 213 عامل مصري لدى المؤسسة، غادروا عمان نهائيا.

213 عاملًا مصريًا يستفيدون من صرف المستحقات

وقالت الوزارة أن المستحقات بلغت 268 ألفاً و293 دولار أمريكي، بما يعـادل 6 ملايين و141 ألف جنيه مصري تقريبا.

وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريراً من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه بالأسماء عن كافة معلومات هذا الاستحقاق، مناشدا جميع المستحقين، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة «الفيس بوك»، الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وحال وجود الاسم، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.