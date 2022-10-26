«القوى العاملة»: صرف 99 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال شهرين

أعلنت وزارة القوى العاملة، صرف 99 مليون جنيه لـ183 ألفا و355 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

التحول الرقمي

وأضاف بيان الوزارة الصادر اليوم الأربعاء، أنّه في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وجّه حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بعقد اجتماع عاجل مع اللجنة المختصة، لتطوير آليات إدارة منظومة العمالة غير المنتظمة، بمديريات القوى العاملة إلكترونيا، من جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمي، مع الاستمرار في التوجيه بحصر وتسجيل العمالة على أرض الواقع، من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات، في مواقع عمل تلك الفئة، بهدف الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.

تقديم الرعاية الطبية للعمالة غير المنتظمة

وبحسب بيان الوزارة اليوم، بشأن الإعانات الجديدة المنصرفة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، جاء فيه أنّه في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية وزارة القوى العاملة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تلقى الوزير حسن شحاتة تقريرًا من الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، يتضمن معلومات بشأن تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، التي تقدمها الوزارة من خلال إدارات العمالة غير المنتظمة، بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، ويُفيد بصرف مبلغ 99 مليون جنيه خلال سبتمبر وأكتوبر، وبيانها كالتالي:

- 90,026,500 جنيه، قيمة منح اجتماعية لـ180,053 عامل غير منتظم.

- 2,470,233 جنيه، قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية، والتي تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلى أو الجزئي، وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبي بالمستشفيات، وتكاليف العلاج، ومنح الزواج لـ3302 عامل غير منتظم.

- 5,639,280 جنيه، وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة، لـ93,988 وثيقة تأمين.

وأوضحت الوزارة أنّ إجمالي وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالي بلغ 253,718 وثيقة، تشمل حالات الوفاة بحادث، أو العجز الكلي والجزئي المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضي 200 ألف جنيه حال الوفاة بحادث، تصرف للورثة الشرعيين، أو إذا أُصيب العامل المؤَمَّن عليه بعجز كلي، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي، طبقًا لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلًا عن أن الوثيقة تغطي مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، كما تتحمل الوثيقة 10 آلاف جنيه، قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه.