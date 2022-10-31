مصرع 98 شخصا إثر عاصفة بالفلبين.. وارتفاع قتلى انهيار جسر في الهند لـ 132

لقي 230 شخصا مصرعهم جراء عاصفة استوائية ضربت الفلبين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وانهيار جسر معلق في غربي الهند.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن عاصفة «نالجي» الاستوائية، التي ضربت الفلبين، وحادث انهيار جسر في ولاية «جوجارات» الهندية، إلى 98 و132 قتيلا على التوالي.

وأعلنت السلطات في الفلبين، ارتفاع حصيلة العاصفة الإستوائية «ناجلا» إلى 98 قتيلا، وأشارت «وكالة مكافحة الكوارث»، إلى فقدان 63 شخصا وإصابة 69 آخرين.

وأثارت العاصفة الإستوائية، رياحا بلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة، وأجلت السلطات، السكان في المنطقة الساحلية في «مانيلا»، كما علقت الدراسة لجميع المراحل.

تضرر نحو 3500 منزل من جراء العاصفة الإستوائية «نالجي»

وبلغ عدد الملاجئ المؤقتة 113 والتي تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد. وأجبرت عاصفة «نالجي» الإستوائية أكثر من 12100 شخص على الإخلاء، فيما تضرر نحو 3500 منزل من جراء العاصفة، في حين دمر 689 منزلا.

كما أسفرت العاصمة «نالجي» الإستوائية عن تضرر أكثر من 70 طريقا و16 جسرا و58 ميناء بحريا.

انقطاع التيار الكهربائي في «جزيرة لوزون»

وكانت خدمة «الأرصاد الجوية» الفلبينية، قالت في وقت سابق، إن العاصفة الاستوائية انحسرت بعد ظهر أمس الأحد. وكانت العاصفة، ضربت، «جزيرة لوزون»، الرئيسية، متسببة بانقطاع التيار الكهربائي، وفقا لما ذكرته «بوابة الوسط» الليبية.

وفي وقت سابق، حذرت «الأرصاد الجوية»، من سيول واسعة النطاق وانهيارات أرضية نتيجة هطول أمطار غزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

شركات الطيران تلغي 116 رحلة محلية ودولية

وكان خفر السواحل بالفلبين، أعلن في وقت سابق، أن نحو 7500 من ركاب وسائقين وعمال شحن و107 سفن علقوا في الموانئ جراء العاصفة الإستوائية.

وشهدت العاصمة الفلبينية «مانيلا» والبلدات المجاورة فيضانات. وفي وقت سابق، ألغت شركات الطيران، 116 رحلة محلية ودولية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان الرئيس الفلبيني، أمر الرئيس فرديناند ماركوس، أمس الأول السبت، بتوزيع مساعدات عاجلة في المناطق المتضررة بشدة من العاصة الإستوائية «ناجلا»، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي الهند، ارتفع عدد قتلى انهيار جسر معلق في «جوجارات» الولاية الهندية الواقعة غربي البلاد، الهند، إلى 132 شخصا على الأقل، فيما أنقذت السلطات 177 آخرين.

وأشارت وسائل إعلام هندية، إلى تواجد أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال، على الجسر، الذي تم افتتاحه يوم الأربعاء الماضي، بعد إعادة ترميمه عند انهياره، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.