تفاصيل وفاة معلم بشكل مفاجئ داخل مدرسة بالشرقية.. سقط أمام الفصل 

سادت حالة من الحزن بين المعلمين والطلاب بمدرسة مشتول القاضي الإعدادية، بعد وفاة معلم لغة إنجليزية أمام أعينهم، بعدما سقط مغشيا عليه أمام الفصل بعد لحظات من انتهاء طابور الصباح.

نقل المعلم الراحل إلى مستشفى بالزقازيق

وكانت إدارة غرب الزقازيق التعليمية تلقت إشارة من مدرسة مشتول الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية، تفيد بأنه بعد انتهاء طابور الصباح سقط أشرف محمد سليم معلم خبير لغة إنجليزية أثناء دخولة الفصل، وتم نقله إلى مستشفى العبور الخاص بمدينة الزقازيق عن طريق زملائه إلا أنه توفى على باب المستشفى.

وأفاد تقرير المستشفى أنه عند استقبال المعلم الراحل ودخوله قسم الطوارئ، تبين من خلال الفحص الطبي الظاهري وفاته، وذلك من خلال وجود علامات الوفاة، وبعد عمل اللازم تم التأكد من عدم وجود نبض وتوقف عضلة القلب وتوقف التنفس.

«تعليم الشرقية» تنعي المعلم الراحل

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أصدرت بيانا، نعت فيه المعلم الراحل، معربة عن حزن المعلمين لفقدهم أحد زملائهم أثناء عمله، ووصفت إياه بـ«شهيد العلم».

وفي السياق نفسه، يستعد أهالي قرية مشتول القاضي التابعة لمركز الزقازيق لتشييع جثمان المعلم الراحل، ودفنه بمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وتوافد الأهالي على منزل أسرة المعلم الراحل لتقديم واجب العزاء لأسرته، ومؤازرتهم، وسط حالة من الحزن انتابت الجميع، مشيرين إلى أن المعلم الفقيد كان يتصف بدماثة الخلق والسمعة الحسنة، فيما تحول صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لسرادق عزاء، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.