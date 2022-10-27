وفاة معلم أثناء عودته من عمله بالبحر الأحمر نتيجة هبوط في الدورة الدموية

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة محمد عبد الله، الأمين العام، تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بوفاة موجه رياضيات أثناء العودة من عمله بإحدى مدارس إدارة حلايب، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقله للمستشفى لإسعافه لكن وافته المنية قبل وصوله المستشفى.

إنهاء إجراءات الدفن

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، نصر لمعي رئيس النقابة الفرعية بالبحر الأحمر، وأعضاء اللجنة النقابية بالتواجد في المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، والمشاركة في تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وأكدت غرفة العمليات، أن المعلم «أ.س»، توفى أثناء استقلاله الأتوبيس عائدًا من حلايب بعد انتهاء عمله، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أدت إلى وفاته.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، الذي توفى أثناء أداء رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.