وفاة معلم أثناء طابور الصباح في مدرسة بالشرقية.. شهيد العلم 

توفى، اليوم الاثنين، أشرف محمد سليم معلم خبير لغة إنجليزية، وذلك أثناء طابور الصباح بمدرسة مشتول القاضي الإعدادية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

«تعليم الشرقية» تنعي المعلم

وأصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية بيانا، نعت خلاله المعلم الراحل، وجاء فيه «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ»

وتابع البيان، أن «تعليم الشرقية تنعي بمزيد من الحزن والأسى شهيد العلم والتعليم المرحوم أشرف محمد سليم معلم خبير لغة إنجليزية، والذي وافته المنية اليوم أثناء طابور الصباح بمدرسة مشتول الإعدادية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».