رئيس أكاديمية البحث العلمي: تخصيص نسبة من التمويل الأخضر للبحوث والدراسات

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حول الزيارة التي قام بها للمملكة المتحدة، تلبية لدعوة من مؤسسة العلوم والتكنولوجيا بالمملكة المتحدة، لبحث أوجه التعاون العلمي والبحثي مع عدد من المؤسسات العلمية البريطانية، واستعراض جهود الوزارة للاستعداد لمؤتمر المناخ COP27.

رئيس الأكاديمية: إعادة تأهيل غابات المانجروف

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أن الزيارة جاءت تتويجًا لتعاون وثيق بين المؤسسات العلمية البريطانية ممثلة في الجمعية الملكية العلمية وشبكة الجامعات الإنجليزية، والمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، والسير باتريك فالانس الرئيس العلمي لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP26 «جلاسكو- المملكة المتحدة»، والمستشار العلمي لرئيس الوزراء البريطاني، وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ممثلة في أكاديمية البحث العلمي الشريك المقابل للجمعية العلمية الملكية.

التعليم العالي

وخلال فعاليات الزيارة، ألقى رئيس أكاديمية البحث العلمي محاضرة في الجمعية الملكية العلمية، ومثّل مصر في جلسة نقاشية حول قضايا المناخ والاستعدادات ليوم العلم في مؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27، والمزمع عقده بشرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، حيث شهدت الجلسة النقاشية التي نظمتها مؤسسة العلوم والابتكار البريطانية حضور صفوة المجتمع العلمي البريطاني، وعلى رأسهم اللورد ويلتس رئيس المؤسسة.

كما ألقى رئيس الأكاديمية عبر برنامج زووم كلمة الافتتاح في ورشة عمل «الابتكار من أجل المناخ»، والتي نظمتها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، وبرعاية وحضور مبعوث الأمم المتحدة رفيع المستوى رائد المناخ الدكتور محمود محيي الدين، والدكتور حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وهي إحدى ورش ما قبل المؤتمر عن مبادرة إعادة التوجيه REDIRECT.

تقرير الويبو للتكنولوجيات الخضراء

وفي سياق متصل، حضر رئيس أكاديمية البحث العلمي اجتماعًا مع مسئولي المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، لمناقشة آخر الترتيبات للحدث المشترك بين الويبو وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية بشأن تقرير الويبو للتكنولوجيات الخضراء.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن الزيارة ركزت على استعراض جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، والتركيز على رؤية الرئاسة المصرية، وتطلعات الشعوب الإفريقية؛ للإيفاء بتعهدات التمويل الأخضر، ودعم جهود تنفيذ مشروعات التكيف والتعافي في الدول النامية والأقل نموًا والأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.

وأوضح رئيس الأكاديمية أنه تم استعراض مبادرة REDIRECT، وشرح أهدافها، وضرورة أن تكون الإطار الذي من خلاله تستطيع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي معاونة الدول في مجابهة قضايا المناخ، من خلال إعادة توجيه البوصلة نحو البحوث والابتكار الأخضر الخاص بالتكيف والتعافي.

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الزيارة ناقشت تخصيص نسبة من التمويل الأخضر للبحوث والابتكار الأخضر المتعلق بقضايا التكيف والتعافي، وصياغة بيان مشترك يعتمده أكبر عدد من العلماء والمؤسسات حول العالم، ويركز على دعم جهود التنفيذ والابتكار الأخضر والبحوث الخضراء، وتعده أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجمعية الملكية العلمية البريطانية.

كما أشار رئيس الأكاديمية إلى أن الزيارة تناولت طرح رؤية جديدة للخفض الطوعي للانبعاثات الكربونية من خلال التحفيز والحلول المبتكرة، والحلول المعتمدة على الطبيعة، والاستشهاد بمشروع الأكاديمية للتنمية المستدامة في المناطق الساحلية بالبحر الأحمر من خلال إعادة تأهيل غابات المانجروف، واختُتم برنامج الزيارة بلقاء رئيس أكاديمية البحث العلمي مع السفير شريف كامل سفير مصر بالمملكة المتحدة.

كان في استقبال رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، حيث اصطحبت سيادته في جولة؛ للتعرف على أبرز أنشطة المكتب الثقافي المصري بلندن، كما حضر فعاليات افتتاح معرض الفن التشكيلي المصري الذي نظمه المكتب الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وبمشاركة مجموعة متميزة من الفنانين والمبدعين المصريين.