«سياحة الإسكندرية»: لدينا 42 شاطئا في العجمي.. «منهم 2 تدخلهم بـ5 جنيه»

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن حجم وأعداد شواطئ العجمي، التي تصل إلى 42، ويطلق عليها «شواطئ القطاع الغربي»، موضحة أنّ هذا العدد ضعف عدد شواطئ القطاع الشرقي، التي تمتد من شاطئ المكس شرقا حتي شاطئ سيدي كرير الغربي غربا.

كتيبة العجمي

وقدّمت مصايف الإسكندرية، المعلومات اللازمة عن شواطئ القطاع الغربي، موضحة أنّ مدير عام الإدارة العامة للمصايف يشرف عليى الشواطئ، ويعاونه مساعد المراقب العام، ومدير شواطئ حى العجمي، ومجموعة من المراقبين والمشرفين، والذي أطلق عليهم رئيس الإدارة اسم «كتيبة العجمي» كونهم يعملون ويتابعون شواطئ ذات طبيعة خاصة ومواجهات ومسافات شاسعة.

شواطئ العجمي مصدر خطورة

وأوضحت الإدارة، أنّ تلك الشواطئ تصبح أحيانا مصدر خطورة على الأرواح متى ارتفعت الأمواج واضطربت حالة البحر، فينتشرون لتحذير المصطافين ويراقبون أداء المنقذين، لافتة إلى تفعيل 4 خطوط لتلقي شكاوى شواطئ العجمي، مفعلا عليها خدمة واتساب، لحل مشكلات رواد الشواطئ فورا.

وتابعت الإدارة، أنّ فريق العجمي يعمل على مراقبة التزام المستاجرين بالتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من حيث استكمال المنقذين وتجهيز دورات المياه والبوابات، ونشر أرقام الشكاوى وحسن معاملة الجمهور وعدم فرض الإكراميات.

مميزات شواطئ القطاع الغربي في الإسكندرية

وأشارت الإدارة، إلى أنّ شواطئ العجمي تتضمن شاطئين من فئة الشواطئ العامة سعر تذكرة الدخول للفرد 5 جنيهات فقط، شاملة الخدمات كافة، وهي «شاطئ شهر العسل العام» و«شاطئ الهانوفيل العام»، كما يوجد عدة شواطئ تبلغ أسعار دخولها من 10 جنيهات حتى 20 جنيها.