مواعيد عمل مكتبة الإسكندرية 2022 وأسعار التذاكر بعد تعديلها.. تبدأ من 3 جنيهات

تبدأ غدًا مواعيد العمل الجديدة مكتبة الإسكندرية، وذلك بعد تعديل ساعات العمل وفقًا لقرار الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير المكتبة، بزيادة ساعتين ونصف للعمل لتوفر ساعات أكثر للإطلاع والتسهيل على الزائرين، وترصد «الوطن» مواعيد عمل مكتبة الإسكندرية 2022 وأسعار التذاكر بعد التعديل.

مواعيد قاعة الاطلاع الرئيسية بمكتبة الإسكندرية

وبحسب قرار مكتبة الإسكندرية، فإنه تقرر فتح قاعة الإطلاع الرئيسية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساءًا، بعد أن كانت مواعيد العمل خلال تلك الأيام من 9 صباحاً إلى 3.30 مساءًا، وتكون مواعيد الفتح يوم السبت من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهرًا.

مواعيد المتاحف والقبة السماوية في مكتبة الإسكندرية

وتقرير أن تكون مواعيد الزيارات والمتاحف والقبة السماوية، مفتوحة للجمهور من الأحد إلى الخميس من الساعة 9.30 صباحاً إلى 5 مساءًا، ويوم السبت من 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا.

وتفتح مكتبة الطفل ومكتبة النشء ومكتبة طه حسين، من الأحد إلى الخميس من الساعة 9.30 صباحًا إلى 4 عصرًا، ويوم السبت من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا فيما عدا مكتبة طه حسين.

أسعار تذاكر مكتبة الإسكندرية

وتتباين أسعار تذاكر مكتبة الإسكندرية، حيث تبلغ قيمتها للمصرين 5 جنيهات، والطلبة وأصحاب المعاشات 3 جنيهات وطلبة المدارس جنيه واحد، بينما تقدر لغير المصريين 70 جنيهًا، وأصحاب المعاشات وطلبة الجامعات والمدارس غير المصريين بـ 10 جنيهات.