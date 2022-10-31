إنشاء مدينة رشيد الجديدة بالبحيرة على مساحة 3185 فدانا

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، خلال الفترة من 2018 وحتى الآن، العديد من الإنجازات في عدة قطاعات، وبلغ إجمالي عدد المشروعات الخاصة بتطوير مدينة رشيد 17 مشروعا بتكلفة إجمالية 393.5 مليون جنيه.

الانتهاء من 11 مشروعا في رشيد الجديدة

كما تم الانتهاء من 11 مشروعا بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه، وجار العمل بـ7 مشروعات بتكلفة إجمالية 245.5 مليون جنيه.

ويجري الآن إنشاء مدينة رشيد الجديدة والتي صدر لها قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2019، بتخصيص مساحة 3185 فدانا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة.

تقسيم مدينة رشيد الجديدة

وتقسم مدينة رشيد الجديدة إلى 3 مساحات «443 فدان المثلث الذهبي - 2000 فدان - 742 فدان»، وبواجهة شاطئية بطول 10 كم وتبعد عن الطريق الدولي 5 كم.

ويعتبر مشروع ميناء الصيد برشيد هو الأول من نوعه في مصر، بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه على مساحة 48 ألف متر مربع، وهو مكون من 12 مبنى ورصيفا بطول 850 مترا، وتبلغ سعة الميناء 50 مركب / ساعة.

وجرى تخصيص 43.4 فدان لمشروع بشاير الخير 4، بواقع 4554 وحدة سكنية في 66 عمارة، ويضم المشروع مسجد ونادي اجتماعي و66 جراجا و594 محلا تجاريا.

نقلة نوعية في المدن

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير مدينة رشيد كمشروع قومي، لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية من خلال إنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين الجديدة، وذلك بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية والتي تشهد حالياً العديد من الأعمال في مختلف القطاعات ما سيحقق نقلة نوعية بالمدينة.