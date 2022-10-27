زاهي حواس: حملة استرجاع حجر رشيد والقبة السماوية جمعت 20 ألف توقيع

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن حملته الشعبية التي تطالب باستعادة حجر رشيد والقبة السماوية من خارج مصر، جمعت 20 ألف توقيع لافتاً إلى أن الحملة تستهدف الوصول إلى 100 ألف توقيع وأغلب التوقيعات من خارج مصر.

حجر رشيد يعد أهم مفاتيح الحضارة المصرية القديمة

وأضاف عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن بعد الوصول للعدد المطلوب من التوقيعات، سيبدأ التواصل مع الجهات المعنية لاستعادة القبة السماوية إلى معبد دندرة، فضلا عن عودة حجر رشيد الذي يعد أهم مفاتيح الحضارة المصرية القديمة، الذي لولا اكتشافه وفك رموزه لظلت الحضارة المصرية مجهولة، وغامضة حتى يومنا هذا.

حق الدولة في استرجاع آثارها المنهوبة

وتابع «حواس»، أن حملته شعبيه ليس لها علاقة بالوزارة والحملة هدفها الأساسي والأهم هو استعاده الآثار المسروقة، وبعد الوصول للعدد المطلوب سيتم إرسال التوقيعات في خطاب رسمي باسم الشعب المصري إلى المتحف البريطاني.