الكنيسة الأسقفية تحتفل بتخريج 21 طالبا سودانيا من الجامعات المصرية

احتفلت الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بتخرج 21 من الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، إذ حصل 19 منهم على درجة البكالوريوس واثنين على درجة الماجستير من جامعات مصرية وأجنبية مختلفة بحضور القس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية ومايكل مثيانق الملحق الثقافي لسفارة جمهورية جنوب السودان بمصر وبرنابا تيموثاوس مسؤول من خدمة الشباب السوداني وذلك بالقاعة الملحقة بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

موكب احتفال

بدأ الحفل بالعبادة والتسبيح إذ بدأه الخريجون بالسير في موكب الدخول للاحتفال ثم كلمة للخريجين من القس ياسر كوكو قال فيها: «لقد حققتم المستحيل من خلال تصميم الإرادة وواجهتم تحديات الحياة لتنهضوا بالمجتمع»، مضيفًا «ثقتي أن تستمروا في المحاولات وتتمسكوا بالأمل لأن الإصرار على التفاؤل والعمل الجاد يجعلكم تحققوا المستحيل فطريق الأحلام ملئ بالعقبات».

القس ياسر: مصر فتحت لكم الكثير من الأبواب

واختتم قائلًا: «أعرف جيدًا كم الاحباطات التي تواجهونها في ظل ترككم للسودان ولكني على يقين دائم أن مصر فتحت لكم الكثير من الأبواب، وبدأت معكم الكثير من الطرق الجديدة فأنسوا ما هو أليم ولتثمروا كما فعل المسيح خلال خدمته».