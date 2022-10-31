مصرع شاب في انقلاب جرار زراعي بكفر الزيات

لقى سائق جرار زراعي بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرعه إثر انقلاب المركبة به، خلال سيره على طريق «الناصرية - كفر الزيات»، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يده، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي في قرية الناصرية، بمركز كفر الزيات، ومصرع قائده.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وتبين انقلاب جرار زراعي يتبعة مقطورة في نطاق قرية الناصرية بدائرة مركز كفر الزيات، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الجرار وبه إصابات في أماكن متفرقة من جسده.

التحريات والمعاينة

من خلال التحريات، تبين أن الشاب يدعى «محمد. ف. ف»، 27 عاما، ومقيم في قرية كفر المنشي القبلية بدائرة مركز طنطا، وانقلب به الجرار ولقي مصرعه في الحال، ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.