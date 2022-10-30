اشتباكات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين قرب الخليل بالضفة الغربية

اندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية بني نعيم قرب الخليل بالضفة الغربية.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيل، في منطقة «بئر المحجر» شمال غربي مدينة الخليل، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

اعتقال شاب فلسطيني

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا على حاجز 160 القريب من «المسجد الإبراهيمي» بالخليل.

اجتماع طارئ لأعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، زعمت مصادر طبية إسرائيلية مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين في عملية نفذها شاب فلسطيني يدعى محمد كمال الجعبري بمستوطنة «كريات أربع» في الخليل.

وعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اجتماعا طارئا لأعضاء حكومته لبحث الرد على عملية «كريات أربع»، فيما أمر المسؤول الإسرائيلي، بتعزيز القوات الأمنية في المنطقة

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال في وقتت سابق، إن الاحتلال الإسرائيلي يُمارس هوايته المعهودة في اللعب بالنار،مشددا في كلمة خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس الجامعة، على أن الأوضاع في الأراضي المحتلة، باتت على شفا الانفجار.

وأضاف أبو الغيط، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة، وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أن المرحلة الحالية تقتضي العمل الجاد بهدف تعزيز الصمود الفلسطيني، على كافة الأصعدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.