مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالضفة الغربية.. واستشهاد شاب في الخليل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، انتهاكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات اعتداء على المدنيين العزل وإطلاق النار على الفلسطينيين ما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني «35 عاما» في شرقي الخليل.

وأصيب فلسطيني يدعى، فلاح عصام كحلة، مساء أمس السبت، جراء اعتداء للمستوطنين، شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما رشق عشرات المستوطنين، عند تجمهرهم عند الدوار المؤدي إلى «طريق المعرجات» شرق رام الله، مركبات الفلسطينيين بالحجارة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصول الفلسطينيين إلى الدوار، كما أغلقت القوات، «حاجز زعترة» وطريق «حوارة» الرئيسي جنوب نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية.

إصابة ضابط إسعاف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

ومساء أمس السبت، استشهد شاب فلسطيني، محمد كامل الجعبري «35 عاما» وأصيب ضابط إسعاف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب دهس الأول من قبل مستوطن، قرب مستوطنة «كريات أربع» شرق مدينة «الخليل»، فيما احتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد.

منفذ الهجوم شقيق الأسير المبعد وائل الجعبري

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى مقتل مستوطن وأصيب 5 آخرين في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع في الخليل، وقالت إن منفذ الهجوم قتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت مصادر إسرائيلية، أن منفذ الهجوم يدعى محمد كامل الجعبري شقيق الأسير المبعد وائل الجعبري.وجابت مسيرات شبابية شوارع الخليل، احتفاء بعملية الخليل التي نفذها الجعبري في «كريات أربع».

شاهد احتفالات في الخليل، ابتهاجاً بعملية إطلاق النار على مستوطنة "كريات أربع". pic.twitter.com/u3gWV92zCw — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 29, 2022

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت مداخل مدينة الخليل، فيما شهد «مخيم الفوار» جنوب المدينة مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين.

الآن، الاحتفالات مستمرة في مدينة الخليل بعملية قتل صهاينة في مغتصبة " كريات أربع" لمنفذها الشهيد محمد كامل الجعبري pic.twitter.com/knbuUASZa7 — لانـــا (@lanafsh22) October 29, 2022

رئيس أركان «كريات أربع» يدهس منفذ العملية بمركبته المدرعة

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس أركان «كريات أربع» دهس منفذ العملية بمركبته المدرعة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن إطلاقا للنار استهدف حي «جفعات هأفوت» في مستوطنة «كريات أربع»، فيما زعمت القناة السابعة الإسرائيلية، أنباء عن إطلاق نار باتجاه منزل رئيس حزب «القوة اليهودية»، عضو كنيست الاحتلال، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وزعم المتطرف اليهودي، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن منزله تعرض لهجوم بإطلاق نار، الأمر الذي فندته قوات الاحتلال الإسرائيلي.