ضبط 3300 قضية سرقة تيار كهربائي في حملات موسعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى: فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب الأقراص الدوائية والمواد المخدرة : ضبط قضية، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1686) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام: ضبط (26) قضية، فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (160) حكم قضائى متنوع.فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: تم ضبط قضية.

قطاع الأمن الإقتصادى

وإضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط (1908) قضية متنوعة. الإدارة العامة لشرطة الكهرباءأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3368) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.