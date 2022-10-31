الأمن يداهم 8 مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص في الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظة الجيزة، لاستهداف مصحات علاج الإدمان غير المرخصة وتم ضبط 8 مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية، حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

ضبط 8 مصحات لعلاج الإدمان بدون ترخيص

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص بنطاق المحافظة، كما تم ضبط 7 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز، وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص، وعدم وجود موافقة من الجهات المختصة، ومزاولة مهنة الطب البشرى دون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.