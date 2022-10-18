«مكافحة الإدمان»: حملة «المتحدة» للتوعية بخطورة المخدرات ستزيد أعداد المقبلين على العلاج

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن للتوعية بخطورة المخدرات أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أن هناك 70% من طلاب المدارس الثانوية يستقون معلوماتهم عن المخدرات من وسائل الإعلام، لذلك جاءت الحملة التي تعمل على تقويم دور الأسرة لعلاج المشكلة الإدمان والتعامل مع الابناء المدمنين.

%58 من مرضى الإدمان يعيشون في أسر طبيعية

وأوضح «عثمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على فضائية «الحياة»، أن 58% من مرضى الإدمان يعيشون في أسر طبيعية، والحملات الإعلامية لها تأثير كبير في علاج المخدرات، وحملة الصندوق مع اللاعب الدولي محمد صلاح الأخيرة ضاعفت الطلب على العلاج إلى 4 أضعاف، لافتا إلى أن التوعية لها مردود على أرض الواقع يظهر بعد انتهاء الحملات وخاصة التى تعمل على المستوى الإعلامي.

العلاج مجاني وفي سرية بمصر

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى أن الدولة المصرية من الدولة القليلة التي تقدم علاج الإدمان مجانا وفي سرية تامة، وأصبح لدينا 28 مركزا علاجيا على مستوى 14 محافظة، وهناك حالة من التفاعل المجتمعي مع الآليات التي تقدمها الدولة لعلاج الإدمان، ولدينا 150 ألف مريض إدمان يطلبون العلاج سنويا، ومن المتوقع أن يكون هناك تفاعل بشكل أكبر بعد إطلاق حملة «المتحدة» لعلاج المخدرات والتوعية بخطورتها وتضاعف أعداد المقبلين على العلاج.