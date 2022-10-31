تشييع جثمان معلم توفى بشكل مفاجئ في مدرسة بالشرقية.. سقط أمام الفصل 

شيع الآلاف من أهالي وطلاب قرية مشتول القاضي بمحافظة الشرقية، جثمان أشرف محمد سليم، معلم اللغة الإنجليزية، والذي توفى اليوم داخل المدرسة الإعدادية بالقرية أثناء مباشرة عمله.

تشييع جثمان المعلم الراحل في جنازة مهيبة

وشارك الأهالي في قرية مشتول القاضي من مختلف الأعمار في تشييع الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة على الراحل، وانطلق المشيعون في مشهد جنائزي مهيب يعكس الوداع المؤلم للمعلم الراحل، الذي عُرف بحسن الخلق والسمعة الحسنة، وكان محبوبا من الأهالي والطلاب على حد سواء.

وكان المعلمون والطلاب داخل مدرسة مشتول القاضي الإعدادية فوجئوا بسقوط المعلم الراحل داخل مدرسة مشتول مغشيا عليه، وذلك أثناء توجهه إلى الفصل لمباشرة عمله بعد لحظات من انتهاء طابور الصباح.

نقل المعلم إلى المستشفى

وسارع زملاء المعلم الراحل بنقله إلى مستشفى العبور الخاص بمدينة الزقازيق لمحاولة إسعافه، وأفاد تقرير المستشفى أنه عند استقبال المعلم الراحل ودخوله الى قسم الطوارىء تبين من خلال الفحص الطبي الظاهري وجود علامات الوفاة، وبعد عمل اللازم تم التأكد من عدم وجود نبض وتوقف عضلة القلب وتوقف التنفس.

ومن جانبها، نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية خلال بيان لها، المعلم الراحل، وأبدت حزن أعضاء هيئة التدريس لفقدهم أحد المعلمين أثناء عمله.