إنجازات «حياة كريمة» في قنا.. مركز طبي ووحدات سكنية ومجمع خدمات زراعية

تشهد المحافظات التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عملا مستمرا بالتعاون مع الحكومة، من أجل تحسين أوجه الحياة بها، وجاءت محافظة قنا ضمن المحافظات التي شهدت جهودا كبيرة من حياة كريمة إذ ساهمت في تحسين الحياة بالعديد من القرى بالمحافظة.

وحدة إسعاف ومركز طبي

فورد في بيان صادر عن المؤسسة أن قرية أبو مناع شهدت إنشاء عدد من المشروعات المختلفة التابعة لـ«حياة كريمة» بأكثر من قطاع، ففي القطاع الصحي على سبيل المثال، تعمل المبادرة على الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بالقرية والذي تبلغ مساحته 2000 متر بتكلفة وصلت إلى 45 مليون جنيه، ويتكون المركز من 3 طوابق تم الانتهاء من إنشائه بنسبة 30%.

إلى جانب العمل على إنشاء وحدة إسعاف على مساحة 300 متر مجاورة للمركز، وهي عبارة عن طابق واحد يتواجد به مكتب إداري وسيارتا إسعاف.

إلى جانب عمل المبادرة الرئاسية على إنشاء مجمع الخدمات الزراعية على مساحة 330 م ويضم: وحدة بيطرية وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي، فضلا عن أعمال مد خط الصرف الصحي، ومشروع التوسع الثاني لمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة استيعابية 20 ألف متر وعلى مساحة 60 ألف متر.

وحدات سكنية

وعلى صعيد الإسكان الاجتماعي تعمل المبادرة على تشييد أول وحدات سكنية بطابع ريفي في قرية أبو مناع، يلحق بكل وحدة حظيرة من أجل تربية الماشية، وتم الانتهاء من المشروع بنسبة 75% على مساحة 4200 متر، أي 4 عمارات كل عمارة مكونة من 4 طوابق، كل طابق مكون من شقتين تبلغ مساحة الشقة 90 مترا.