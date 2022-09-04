مشروعات «حياة كريمة» تغير وجه الحياة في قرى قنا.. وحدات طبية ومحطات صرف

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على قدم وساق، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، من أجل تحقيق الهدف الأساسي من المبادرة وهو التخفيف عن كاهل المواطن وتحسين سبل معيشته، لاسيما في القرى الأكثر فقرا والمحافظات الحدودية، من خلال الارتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة له.

حياة كريمة في قرية «المفرجية»

وعملت «حياة كريمة» على إنشاء عدد من المشروعات في قرى مركز قوص جنوب محافظة قنا، منها قرية «المفرجية»، التي تشهد إنشاء وحدة طب الأسرة على مساحة 600 متر، ووصلت نسبة الأعمال فيه إلى 75%، إلى جانب العمل على إنشاء وحدة تضامن اجتماعي، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 68%، تضم مكاتب إدارية واستقبال، ووحدة مشورة اقتصادية، وفصول حضانة، ومكاتب للتأهيل، ووحدة اجتماعية، ووحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وورشة تدريب حرفي، وورشة تدريب مهني، وفقا لما ورد في بيان عن المؤسسة.

وفي قرية «حجازة»، تعمل المبادرة الرئاسية على إنشاء محطة رفع رئيسية لقرية حجازة قبلي، بنسبة تنفيذ بلغت 30% على مساحة 2000 متر، وهي مكونة من غرف مواتير الرفع والمولد، وبيارة صرف قطر 18 مترا، وتصل قدرة المحطة إلى 16 ألف م3 / يوم، وتصل تكلفة المحطة إلى 40 مليون جنيه.

كما عملت المبادرة على تنفيذ أعمال شبكات انحدار بطول 123 كم، وتم إلى الآن الانتهاء من 65 كم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 53%، وتخدم تلك المحطة 140 ألف مواطن من سكان قرية حجازة قبلى وتوابعها، هذا إلى جانب أعمال مركز تنمية الأسرة بالقرية والذي يقام على مساحة 865 متر بنسبة تنفيذ 96%.

«حياة كريمة» في قرية الكلالسة

أما في قرية الكلالسة، فيجرى العمل على إنشاء 4 مجمعات خدمية، هي:

- وحدة طب الأسرة.

- مجمع الخدمات حكومية.

- مجمع خدمات زراعية.

- مركز تنمية الأسرة والطفل.

وبلغت نسبة التنفيذ في تلك المشروعات 86%، والتي تقع على مساحة 7200 متر.