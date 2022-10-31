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«مدير مركز تطوير الاتصالات المتكاملة»: أعددنا فريق عمل مؤهلا لتنفيذ المشروعات

كتب:

هاجر عمر
01:49 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
المهندس محمد عيسوي مدير مركز تطوير الاتصالات المتكاملة

المهندس محمد عيسوي مدير مركز تطوير الاتصالات المتكاملة

قال المهندس محمد عيسوي مدير مركز تطوير الاتصالات المتكاملة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، إن وظيفة المركز تطوير الأنظمة والتطبيقات للشبكة التي لها طبيعة خاصة، مثل إنتاج بعض المنتجات المنوط بها تطوير وتحسين الشبكة، وهي تطبيقات بديلة لتطبيقات التواصل المدنية، للحفاظ على خصوصية البيانات.

اختيار فريق العمل المصري بناء على معايير مدروسة 

وأضاف «عيسوي»، في حواره على هامش فعاليات افتتاح الرئيس السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة والمتطورة بالمقطم، أن العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من المركز تطلب تكوين فريق عمل مصري متكامل على أعلى مستوى للقيام بهذه المهام، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط ودراسة معايير النجاح والمهارات المطلوبة لاختيار أعضاء فريق العمل.

تأهيل الفريق المصري استغرق 5 سنوات 

وأوضح مدير مركز تطوير الاتصالات المتكاملة، أنه تم تأهيل فريق العمل المصري نظريًا وعمليًا على مدار 5 سنوات، كما تم تنفيذ مشروعات مشتركة بمركز البحث والتطوير بإحدى الشركات العالمية إلى أن أصبح لدى مصر فريق متكامل لتنفيذ المشروعات والمنتجات.

تنفيذ تطبيقات للجهات الحكومية 

وأشار إلى أن فريق العمل المصري تمكن من تنفيذ بعض التطبيقات للجهات الحكومية مثل منظومة المتابعة والأرشيف الإلكتروني، وهي المنظومة التي تقوم بالتسهيل على مستخدمي الشبكة في عملية تبادل المكاتبات وتأمينها؛ ما يساعد في تقليل التكلفة المالية نتيجة لاستبدال دورات العمل الورقية التقليدية بأخرى رقمية.

 

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