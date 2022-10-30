«الوطنية لحقوق الإنسان»: مبادرة «المتحدة» لمواجهة المخدرات تجسد معنى القوة الناعمة

ثمّن محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، المبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمواجهة المخدرات منذ أيام لمواجهة المخدرات، قائلًا إنّ «المبادرة مهمة جدا، وهذا هو دور الإعلام الوطني والقنوات المصرية المحترمة لمواجهة لعنة تعاطي المخدرات وما ينتج عنها من كوارث وجرائم».

نشر الوعي والثقافة في مواجهة تعاطي المخدرات

واضاف عبدالنعيم لـ«الوطن»، أنّ مبادرة الشركة المتحدة تستهدف نشر الوعي والثقافة ومكافحة الجريمة والجرائم التي انتشرت في وقت سابق، بسبب غياب الوعي وعدم تسليط الإعلام والقنوات الإعلامية الضوء على مخاطر المخدرات، مؤكدًا أنّ ما تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هو تجسيد للقوة الناعمة التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.

وتابع، أنّ ما نفذته الشركة المتحدة، يُطلق عليه عمل وطني حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنها تبث الخير في أبناء الوطن سواء ببرامج تليفزيونية أو أعمال درامية، أو حتى النزول على أرض الواقع من خلال حملات توعية للمواطنين.

مبادرة الشركة المتحدة لمواجهة المخدرات

واشار إلى أنّه في السابق نادينا مرارا وتكرار بأن يكون هناك منابر إعلامية للتوعية ومواجهة تعاطي المخدرات ومخاطر ذلك على الفرد والمجتمع، وها نحن الآن نرى ما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من مبادرات بهدف نشر الوعي تجاه المخاطر التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المجتمع.

وأكد رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أنّه من المهم المحافظة على الشباب لأنهم القوة الضاربة للوطن ومن المفترض بهم أن يقودوا الوطن إلى طريق السلامة والأمان، مشيرًا إلى أنه لابد من التعامل بشكل متطور مع المتعافين من المخدرات، وإعادة دمجهم في المجتمع وتوفير وظيفة لهم، حتى لا نترك الباب مفتوحا لعودته مرة أخرى لتناول المخدرات مع تعرضه لأي أزمة.