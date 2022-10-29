القبض على 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال بقنا

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، بتهمة غسل قرابة 20 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسيل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص، يمتلك اثنين منهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتشت في قنا، لاتجارهم في المواد المخدرة وترويجها وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

المبالغ قدرت بـ20 مليون جنيه

وبحسب بيان وزارة الداخلية، قُدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.