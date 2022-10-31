«السكك الحديدية»: إصابة سائق قطار شربين- طنطا بعد تعرضه للرشق بالحجارة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إصابة سائق القطار رقم 500، اكسبريس شربين- طنطا، بجرح في العين اليسرى، بعد تعرض القطار للرشق بالحجارة خلال رحلته إلى محطة كفر الشيخ.

وأشار بيان للهيئة، إلى أن عددا من الأشخاص رشقوا القطار بالحجارة، قبل وصوله إلى محطة بلقاس بكيلومترين، ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي لكابينة القيادة، وتناثر الزجاج في عين السائق.

وأضاف البيان أن السائق المصاب استكمل الرحلة رغم تعرضه للنزف، وفور وصوله إلى المحطة خضع للإسعافات الأولية، فيما رفض الانتقال إلى المستشفى بسيارة الاسعاف، وأصر على استكمال الرحلة، فيما أخطرت الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وحبسهم.

تحذيرات من خطورة رشق القطارات بالحجارة

وحذرت الهيئة من خطورة هذه السلوكيات السلبية الخطيرة على حياه قائدي القطارات والركاب، بالإضافة لتسببها في تعطيل سير القطارات، وحدوث تلفيات في الجرارات والعربات المملوكة للشعب، بالإضافة لتكبيد ميزانية الدولة مصاريف كبيرة للإصلاح والصيانة، كما ناشدت الهيئة المواطنين بالمشاركة معها في التوعية بخطورة هذه السلوكيات السلبية.

تكريم قائد القطار

من جهته، وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتكريم سائق القطار المصاب، لإصراره على استكمال الرحلة رغم إصابته، وحسب البيان، فأن «السائق ضرب أروع المثل في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة المواطنين».