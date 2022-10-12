«السكة الحديد» تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور «المزلقانات»

طالبت هيئة السكك الحديدية، قائدي المركبات والمواطنين بتوخي الحذر أثناء عبورهم المزلقانات، بعد مصرع 4 أشخاص صدمهم قطار في سوهاج، تزامنا مع مرور القطار رقم 2009 «أسوان - القاهرة»، موضحة أنّ المتوفين عبروا المزلقان وقت إغلاقه لمرور القطار.

السكة الحديد تطالب المواطنين بتوخي الحذر أثناء عبور المزلقانات

وناشدت الهيئة المواطنين الالتزام الكامل بتعليمات عبور مزلقانات السكة الحديد بعد مرور القطار، وعدم السير عكس الاتجاه أثناء غلق المزلقان منعا لإزهاق الأرواح وتعطيل حركة القطارات.

عبور مزلقانات السكة الحديد وقت إغلاقها

وأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنّ حركة القطارات تسير بانتظام منذ صباح اليوم الأربعاء على جميع خطوط الوجهين القبلي والبحري، وأن حادث وفاة 4 أشخاص بمزلقان سوهاج، جاء نتيجة مرورهم أثناء غلق المزلقان لعبور القطار رقم 2009 «أسوان - القاهرة»، مشيرا إلى أن عدم التزام المواطنين بتعليمات الهيئة في المرور عبر المزلقانات، يؤدي إلى نتائج وخيمة، علاوة على تعطيل مسير حركة القطارات، موضحًا أن الهيئة تواصل العمل على تطوير مزلقانات السكة الحديد وتحويلها للعمل إلكترونيًا.

إجراءات صارمة ضد كورونا

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، لافتا إلى فرض غرامات فورية قدرها 25 جنيها حال عدم الالتزام بارتداء الكمامات.